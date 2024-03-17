أبوعاصي يناقش في "أبواب القرآن" الصراع بين الفقه التقليدي والتفسير المعاصر (فيديو)

أثار الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ المتخصص في التفسير والعميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، نقاشًا حول الفقه الإسلامي وتأثيره على المجتمع.

وتطرق أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى الصعوبات التي تواجه تجديد الفقه والتحديات المتعلقة بتقبل الآراء الفقهية المختلفة، مؤكدًا على أهمية الفهم العميق للنصوص الدينية وضرورة التعامل معها بمرونة تتناسب مع متطلبات العصر.

وأشار، إلى أن التمسك بالتفسيرات التقليدية قد يؤدي إلى صراعات فكرية داخل المجتمع، موضحًا أن الفقه الإسلامي يجب أن يكون فقه الحياة، يشمل كل الشئون وليس فقط الطقوس الدينية.

من جانبه، أوضح الدكتور الباز أن الأفكار الفقهية التي تتوارثها الأجيال تصبح جزءًا من الهوية الدينية، وأن أي تغيير في هذه الأفكار قد يواجه بمقاومة، مما يعكس حالة من التضييق الفكري، وأضاف أن هناك حاجة للتوسع في فهم الدين وتطبيقاته بما يتوافق مع الحياة العصرية، بدلًا من الاقتصار على الجوانب الشكلية.

واختتم أبو عاصي حديثه بالتأكيد على أن الإسراف في الجوانب الطقوسية والتضييق في الجوانب العملية يعد من التحديات الرئيسية التي يجب مواجهتها لتحقيق تجديد حقيقي في الفقه الإسلامي، داعيًا إلى ضرورة التركيز على الأساسيات القرآنية وتجنب الغوص في التفاصيل التي قد لا تكون ضرورية.