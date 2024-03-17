الأحد 17 مارس 2024
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شوقي علام: مصر محط اهتمام ونظر الدول الكبرى

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن مكانة مصر في القرآن الكريم.

وقال خلال تقديم برنامجه" حديث المفتي"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: “مصر محط اهتمام ونظر الدول الكبرى على مر العصور، وحتى على الصعيد العلمي في التراث الفقهي، نجد أن مصر تكاد تكون البلد الأول الذي تكاملت فيه المذاهب الفقهية الأربعة، فكانت دائمًا حاضنة لأبرز فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بخلاف الدول التي كانت يغلب عليها المذهب الواحد”.

وأضاف أن مصر أثمرت بساتينها العلمية منذ أيام الفتح الأولى، وبرز منها علماء ومجاهدون عظام، وكانت مركزًا لانطلاق الفتوحات إلى باقي ربوع إفريقيا وما وراءها.

وتابع: “مصر على المسار الإنساني، مسار إعجاب، وقد حفظ التاريخ لمصر إسهامات عديدة في أوقات الشدة، في أيام سيدنا يوسف عليه السلام، كانت الدول المجاورة لمصر تعاني من القحط والفقر، ولم يكن لهم وجهة إلا لمصر، فكانوا يتزودون منها بالطعام والماء والثياب، حتى تنقضي شدتهم، ثم لما وقعت المجاعة على الرومان، كانوا يستقبلون القمح من مصر، حتى انتهت مجاعتهم”.

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