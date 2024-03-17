الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر" يدين عرقلة الاحتلال دخول المساعدات لقطاع غزة

غزة
غزة

أدان حزب مصر أكتوبر عرقلة قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة من خلال فرض قيود وإجراءات شديدة التعقيد على شاحنات المساعدات، منوهة إلى أن تلك الممارسات تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وسياسة التجويع التي يفرضها على أهالي القطاع.

وقال الحزب إن تدخل المجتمع الدولي بات ضرورة ملحة، لوقف تلك الانتهاكات والاعتداءات السافرة على القوانين والمواثيق الدولية، مشيرة إلي أن صمت المجتمع الدولي يساعد إسرائيل على التمادي في جرائم الحرب التي ترتكبها ضد المدنيين العزل.

وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خاصة في شهر رمضان المبارك، منوهة إلي أنه من لن يموت تحت القصف سيموت جوعا بسبب السياسيات الإجرامية التي تطبقها إسرائيل في القطاع.

وأكد الحزب أن مصر موقفها ثابت وتاريخي داعم للقضية الفلسطينية، والأشقاء حتى حصولهم على حقوقهم المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على رفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، معتبرة أن خروجهم من أراضيهم بمثابة تصفية للقضية.

الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر قوات الاحتلال المساعدات الإنسانية قطاع غزة

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