صاحب واقعة إرسال البرتقال لغزة.. بطل "حياة كريمة" يقدم نموذجا إنسانيا للعالم

أجرى أحد معدي برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة dmc، من تقديم أيمن مصطفى، اتصالا بعم ربيع بائع الفاكهة والذي اشتهر خلال الأيام الماضية بقذف الفاكهة للشاحنات التي مرت أمامه في طريقتها لمعبر رفح.

وطلب معد البرنامج منه شراء فاكهة لدار أيتام، بعدما شاهده الأطفال الأيتام عبر مواقع الإنترنت ليرد قائلا: "أنا خدامهم وهما على راسي ودول نعمة من عند ربنا، وأنا أسيب ألف ميعاد عشانهم".

وخلال الحلقة عرض عليه أيمن مصطفى شراء الفاكهة المخصصة لأيتام بمبلغ كبير ولا يعطيها للأيتام، لكنه رفض مرددا: "البضاعة دي رايحة لله أهم شئ رضا ربنا، ومش عاوز فلوس، اللي بيدي لربنا مش مستني فلوس، والفاكهة دي رايحة لله، والحمد لله ربنا وعدني إنه هيرزقني وأنا راضي باللي هيرزقني بيه ربنا".

عم ربيع: مصر مسئولة عن فلسطين وده واجبنا

وخلال انتظاره في الشارع لإعطاء الفاكهة لمن اتصل به لتوصيلها للأيتام، مرت طفلة صغيرة ومعها والدها الذي تقمص دور فلسطيني، وأعطاها من الفاكهة، وقال لوالدها:"أهل الطفلة في الجنة وهي هتعيش حياة كريمة وانت هينوبك أجر كبير كالشهيد، والكرم من عند الله ومصر الأم وفلسطين أمانة ومصر مسئولة عنها".

وطلب الشاب الذي يتقمص دور مواطن فلسطيني من عم ربيع إيجار الشقة، فأعطاه دون تفكير، وقال له:"النبى قال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين انت دلوقتي في محنة واحنا دورنا نشد بعضنا ونقف جنب بعض".

ومنح أيمن مصطفى مقدم برنامج حياة كريمة، ميدالية أبطال "حياة كريمة" على ما قام به من خير للشاب الفلسطيني، وسأله عما يتمناه، قائلا: "نفسي اشترى بضاعة حر نفسي"، ليكافأه أيمن مصطفى 50 ألف جنيه من المؤسسة شاكرا له صنعه مع أهل فلسطين.