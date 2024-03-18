بسبب "طبق دش".. حبس شاب لاتهامه بقتل صاحب عقار فى إمبابة

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مالك عقار لمناصرة والدته ضده في إمبابة.

وكشفت التحقيقات عن أن الواقعة بدأت عندما حاولت والدة المتهم كسر باب السطح لإصلاح طبق الدش، فعاتبها الضحية على فعل ذلك، فاستعانت بنجلها الذي اعتدى عليه بالضرب، حتى سقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى قسم شرطة إمبابة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شخص ووجود شبهة جنائية.

وبإجراء التحريات توصلت إلى أن ربة منزل عمدت إلى إصلاح طبق الدش ملكها أعلى السطح، لكن مالك العقار رفض فتح باب السطح، ما دفعها لكسره، ما أثار حفيظته.

وأفادت التحريات بأن مالك العقار عاتب السيدة، فاستعانت بابنها الذي اعتدي عليه بالضرب، ما أسفر عن مقتله.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.