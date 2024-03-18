حبس المتهم بقتل جاره خلال مشاجرة فى الوراق

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس المتهم بقتل عامل، بسبب خلافات الجيرة خلال مشاجرة في الوراق.

باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل شخص ويدعى "محمد. م" خلال مشاجرة في الوراق.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجني عليه، بسبب "خلافات الجيرة"، فتطورت المشاجرة، وقتل المتهم الضحية بالمطواة، فسقط قتيلًا في الحال.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

وبإجراء التحريات توصلت إلى مقتل شخص خلال مشاجرة، بسبب خلافات جيرة اعتدى خلالها المتهم عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأرداه قتيلًا.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.