مقتل شاب بطعنة فى الرقبة بمنشأة القناطر

أنهى شاب حياة آخر بطعنة أسفل الرقبة؛ إثر مشاجرة بمنشأة القناطر، اليوم السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى مبارك المركزي جثة شاب مقتولا.

التحريات التي أجريت بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث بينت مقتل محمد. ا. خ 20 سنة مقيم قرية الجلاتمة، إثر مشاجرة تلقى خلالها طعنة نافذة أسفل عظمة القفص.

أودعت الشرطة جثة المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف ضباط المباحث الجنائية جهودهم لضبط المتهم وسلاح الجريمة.