السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مقتل شاب بطعنة فى الرقبة بمنشأة القناطر

طعن
طعن

أنهى شاب حياة آخر بطعنة أسفل الرقبة؛ إثر مشاجرة بمنشأة القناطر، اليوم السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى مبارك المركزي جثة شاب مقتولا.

 

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التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

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لجنة من كلية الهندسة تفحص العقارات المتضررة من حريق ستديو الأهرام

التحريات التي أجريت بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث بينت مقتل محمد. ا. خ 20 سنة مقيم قرية الجلاتمة، إثر مشاجرة تلقى خلالها طعنة نافذة أسفل عظمة القفص. 

أودعت الشرطة جثة المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف ضباط المباحث الجنائية جهودهم لضبط المتهم وسلاح الجريمة. 

مقتل شاب منشأة القناطر مشاجرة

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