الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع متهم بقتل عامل فى مشاجرة بمنشأة القناطر

مشاجرة
مشاجرة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، التحقيق مع عاطل متهم بقتل عامل طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل مصابًا بطعنة نافذة، ولقى مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل بسبب خلافات سابقة قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

منشأة القناطر مركز شرطة منشأة القناطر سلاح أبيض مشاجرة

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