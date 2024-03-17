الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في العياط بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتجت عن الحادث إصابة 12 شخصًا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

محافظة الجيزة سيارة ميكروباص انقلاب سيارة ميكروباص جروح متفرقة بالجسم

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