حبس المتهم بقتل شاب دافع عن أخيه فى المنيرة الغربية

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل شاب بطلق ناري في المنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أنه نشبت مشادة كلامية بين شقيق الضحية والمتهم بسبب خلافات جيرة، دفعت المتهم بالتشاجر مع شقيق الضحية، فتدخل للدفاع عنه، مما دفعه لإطلاق النار عليه بفرد خرطوش، أسفرت عن مصرعه في الحال

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل وسط الشارع.

وتبين بالفحص المبدئي مقتل شخص بطلق ناري إثر ادعاء مشاجرة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق والتي اتخذت قرارها المتقدم.