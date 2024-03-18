الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل شاب دافع عن أخيه فى المنيرة الغربية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل شاب بطلق ناري في المنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

وكشفت التحقيقات عن أنه نشبت مشادة كلامية بين شقيق الضحية والمتهم بسبب خلافات جيرة، دفعت المتهم بالتشاجر مع شقيق الضحية، فتدخل للدفاع عنه، مما دفعه لإطلاق النار عليه  بفرد خرطوش، أسفرت عن مصرعه في الحال

 

txt

حبس المتهم بقتل جاره خلال مشاجرة في الوراق

txt

مقتل شاب بطعنة فى الرقبة بمنشأة القناطر

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل وسط الشارع. 

 

وتبين بالفحص المبدئي مقتل  شخص بطلق ناري إثر ادعاء مشاجرة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق والتي اتخذت قرارها المتقدم.

قتل شاب المنيرة الغربية نيابة شمال الجيزة طلق ناري قسم شرطة المنيرة الغربية النجدة

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

8 رمضان.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18 مارس 2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل