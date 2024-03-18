الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الأسعار: وريهم العين الحمرا يا حكومة؟ (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعًا لمناقشة الأسعار.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الوزراء جلس مع الناس المعنيين وقال لهم يا جماعة كنتوا بتشتكوا من الدولار والنهاردة الدولار موجود، ليه المواطن لا يشعر بانخفاض الأسعار؟".

وتابع "من المفترض أن يشعر الناس خلال الأيام الماضية بانخفاض الأسعار، بعض السلع بدأت تنزل لكن مش كل السلع ومش ده النزول اللي كنا منتظرينه".

وأكد أن رئيس الوزراء تحدث اليوم في هذا الاجتماع بلسان المواطن: "رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع استثنائي مع الغرف لعمل إجراءات والأسعار تنخفض بقدر انخفاض سعر الدولار".

وأردف: "مينفعش أبدًا النهاردة الأسعار كما هي بالعكس في بعض السلع أسعارها تزيد، تكاليف المنتج أصبحت أقل من الأول فلماذا الغلاء".

ووجه موسى حديثه للتجار قائلًا: "إيه مشكلتك النهاردة وليه أسعار السلع ما زالت مرتفعة".

واستكمل: "لا بد من إجراءات بمعنى الكلمة، لأن في ناس بتكسب مليارات ومش مهم الشعب، لا الشعب مهم جدًا ويجب مواحهة هذا الغلاء لازم الحكومة تستخدم العين الحمرا".

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