الأربعاء 13 مارس 2024
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أحمد موسى: روحانيات رمضان تجمع الأسر المصرية على موائد السحور (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

في أجواء تملؤها الروحانية والتقاليد العريقة، يتجدد اللقاء السنوي للأسر المصرية في الأماكن الشعبية للاحتفال بشهر رمضان الفضيل، حيث يتوافد المواطنون على المطاعم الشهيرة لتناول وجبة السحور.

وصرح الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بأن شهر رمضان يحظى بمكانة خاصة في قلوب المصريين، مشيرًا إلى أن مناطق مثل الحسين والسيدة زينب تصبح محط أنظار الجميع للمشاركة في وجبة السحور، وأضاف: "ينتظر الناس هذا الشهر بفارغ الصبر ليعيشوا لحظاته في هذه الأماكن العامرة بالذكريات".

وقد أظهرت لقطات برنامج "على مسئوليتي" الأجواء الاحتفالية والمعاني الجميلة التي تحملها ليالي السحور في منطقة السيدة زينب، حيث تعكس الكاميرا البهجة والسرور الذي يغمر الحاضرين.

وأعرب المواطنون عن مشاعر الفرحة والسعادة بمقدم الشهر الكريم، مؤكدين أن تجمعهم على سحور السيدة زينب يُعد تقليدًا يتوارثونه عبر الأجيال، ويُعتبر فرصة للالتقاء بالأهل والأصحاب.

وأشاروا إلى أن الشوارع المصرية تزدهر بالحياة طوال ليالي رمضان، حيث يستمر تواجد الناس حتى ساعات الفجر الأولى، وتصبح الأماكن الشعبية قِبلة للجميع في هذا الشهر العظيم.

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