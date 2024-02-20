الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رابط استعلام فاتورة المياه لشهر فبراير 2024 بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية والسويس

فاتورة المياه
فاتورة المياه

أتاح التحول الرقمي إمكانية الاستعلام عن  فاتورة المياه لمختلف المحافظات من خلال الإنترنت والمواقع التابعة لشركات توزيع المياه والصرف الصحي بكل سهولة.

الاستعلام عن فاتورة المياه

يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه من مختلف الشركات من خلال التقرير التالي الذي يقدمه موقع الدستور للمواطنين لمعرفة الفاتورة ودفعها من خلال منافذ الدفع المتاحة. 

الاستعلام عن فاتورة فاتورة المياه من الشركة القابضة لمياه الشرب والصحي الصحي من خلال الضغط هنا.

ثم اختار المحافظة السكنية التابع لها 

ثم رقم الدفع الالكتروني المكتوب على الفاتورة السابقة واتبع خطوات الاستعلام كي تظهر فاتورة شهر فبراير 2024.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالإسكندرية 

ومن خلال موقع شركة مياه الشرب بالاسكندرية يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه أونلاين بالضغط هنا.

اضغط على ايقونة الاستعلام عن الفاتورة ثم ادخل رقم السداد الالكتروني الموجود واضغط كلمة ابدأ.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالسويس

ويمكن الاستعلام عن فاتورة المياه في شركة قناة السويس بالضغط هنا.

ثم ادخل رقم العداد ثم الكود الموضح في الصورة التوضيحية في نفس الموقع لتسجيل البيانات المطلوبة لمعرفة الاستعلام عن الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024 وطرق الدفع إلكترونياً

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم.. في 6 خطوات فقط

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه وطرق الدفع

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم ورقم العداد 2024

الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية 

ومن خلال موقع شركة مياه الشرب بالدقهلية يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال الضغط هنا 

ثم اختار المنطقة التابع لها واسم المشترك كما هو مكتوب في الفاتورة  والفرغ والمجموعة ورقم الحساب المسجلين على الفاتورة السابقة 

واضغط على كلمة بحث للاستعلام عن فاتورة شهر فبراير 2024 للمياه. 

طرق دفع فاتورة مياه الشرب 

يمكن دفع فاتورة مياه الشرب بعد الاستعلام عنها من خلال المواقع السابق ذكرها عن طريق منافذ الدفع الالكتروني المتاحة ومنها على سبيل المثال فوري الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية. 

من خلال تطبيق HCWW-125 يمكن تسديد فاتورة المياه الذي يتم تحميله من خلال متجر التطبيقات على موبايلك وبعد تحميله يمكن تسديد الفاتورة لشهر فبراير

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قبل الغرامة| كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

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اضغط هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد شهر فبراير 2024

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التفاصيل الكاملة.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلى لشهر فبراير 2024

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