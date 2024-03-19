هل وضع المكياج يبطل الصيام في شهر رمضان؟.. دار الإفتاء تُجيب

تتسال النساء في شهر رمضان الكريم هل وضع المكياج يبطل الصيام في رمضان وهل لإسلام يمنع الزينة للنساء في شهر رمضان، وقد فسر الصحابة قوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" أنه السوار والخاتم والوجه والكفان، وأباح العلماء الكحل للمرأة رغم أنه مكياج، وكذلك الحناء رغم أنها نوع من المكياج، وغيرها من المواد القديمة المؤثرة فى لون البشرة وتمنحها اللون الوردى.

مبطلات الصيام في شهر رمضان

وحددت دار الإفتاء فساد الصوم هي تحقق وصول المفطِّر إلى الجوف أو غلبة ظنِّ وصوله، بحيث إذا تُيُقِّن عدم الوصول: لا يفسد الصوم؛ إذ الصوم ثابتٌ بيقين، فلا يحصل فطرٌ بشكٍّ؛ تطبيقًا لما تقرر في قواعد الشرع الحنيف: اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ"، كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة زين الدَّين ابن نُجَيْم الحنفي.

وأوضح دار الإفتاء "أخرج الإمام البخاري موقوفًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الصوم مما دخل وليس مما خرج"، ووصله ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحجامة للصائم قال: الفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ.

هل وضع المكياج يبطل الصيام في رمضان؟

ومجرد وضع هل وضع المكياج لا يبطل الصيام في رمضان على الوجه واليدين كوضع أحمر الشفاه على الفم ونحوه: لا يفسد الصوم لأنها توضع على ظاهرهما، حتى ولو امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف، فينعدم المفطر، ويصح الصوم.

ولذلك وضع المكياج لا يبطل الصيام في رمضان فلا حرج في وضع الميكاج في نهار رمضان كالكحل وأحمر الشفاه إذ ليست بِمُفَطِّرٍ فلا يفسد بها صوم.

فإذا وضعت المرأة للمكياج أو غيره من أدوات التجميل لا يؤثر على الصوم لأنه ليس من المفطرات ولا يفسد الصيام إلا إذا دخل شيء منه إلى الجوف.

وأن الله سبحانه وتعالى نهانا أثناء الصوم عن الطعام والشراب ولم يأمرنا عز وجل بترك الزينة فقال تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" (سورة البقرة ١٨٧).