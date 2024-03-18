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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد آذان المغرب اليوم الاثنين 8 رمضان 2024

آذان المغرب
آذان المغرب

يتغير موعد آذان المغرب بشكل يومي مع اختلاف طول الليل والنهار، حيث يتأخر موعد آذان المغرب نحو دقيقة يوميًا، ومع بداية شهر رمضان 2024 يتابع المسلمون يوميًا موعد آذان المغرب ليبدأ في تناول طعام الإفطار بعد صيام تجاوز الـ 13 ساعة. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد آذان المغرب اليوم الاثنين 8 رمضان 2024. 

موعد أذان المغرب في القاهرة 8 رمضان 

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في القاهرة 8 رمضان، ليؤذن الساعة 6:06 مساءً، وتنبه دار الافتاء المصرية المسلمين القاطنين خارج القاهرة بمراعاة فروق التوقيت في موعد آذان المغرب اليوم، حيث يختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي. 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الثامن من رمضان الإثنين 18 مارس 2024

آخر أخبار حالة الطقس اليوم الاثنين 8 رمضان وحتى نهاية الأسبوع الجاري

 

كم باقي على آذان المغرب؟

يختلف موعد آذان المغرب  من محافظة لأخرى بفروقات قد تصل إلى 5 دقائق، ويصوم المسلمون في مصر أكثر من 13 ساعة  ونصف يوميا حيث يبدأ الصيام مع أذان الفجر الساعة 4:34 صباحًا، حتى موعد آذان المغرب الساعة 6:06 مساءً بتوقيت القاهرة.

دعاء 8 رمضان  1445 -2024 

دعاء 8 رمضان  ..اللّهم اجعلنا ممن نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، يارب تقبل منّا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

دعاء 8 رمضان  .. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

دعاء اليوم الثامن من رمضان.. اللهم أذق قلوبنا برد عفوك وحلاوة طاعتك وافتح مسامع قلوبنا لذكرك واغفر لنا ذنوبنا بكرمك واعف عنا برحمتك يارب العالمين

دعاء اليوم الثامن من رمضان..  أسألك يا الله بنور وجهك الذي ملئ أركان عرشك، ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، نسألك يا رب زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا اللهم آمين يا رب العالمين

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دعاء اليوم الثامن من رمضان الاثنين 18-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

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"فَاعْفُ عَنِّي".. دعاء ليلة القدر 2024 كامل

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