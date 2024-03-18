الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الثامن من رمضان الإثنين 18 مارس 2024

صلاة الفجر
صلاة الفجر

الحرص على مواعيد الصلاة في وقتها وخاصة موعد صلاة الفجر في اليوم الثامن من رمضان 2024 من أهم العبادات التي يحرص عليها الصائمون لما لهذا التوقيت من مكانة خاصة للدعاء وبكثرة ومناجاة المولى عز وجل، وكذلك هو وقت الإمساك وبدأ موعد الصيام.

ننشر في التقرير التالي  موعد أذان صلاة الفجر اليوم الثامن من رمضان الإثنين 18 مارس 2024 ومواعيد الصلاة في عدد من محافظات  مصر.  

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:34 ص.

موعد أذان الظهر: 12:03 م.

موعد أذان العصر: 3:30 م.

موعد أذان المغرب: 6:05 م.

موعد أذان العشاء: 7:23 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 4:39 ص.

موعد أذان الظهر: 12:08 ص.

موعد أذان العصر: 3:35 م.

موعد أذان المغرب: 6:11 م.

موعد أذان العشاء: 7:29 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة بورسعيد 

موعد أذان الفجر: 4:29 ص.

موعد أذان الظهر: 11:59 ص.

موعد أذان العصر: 3:25 م.

موعد أذان المغرب: 6:01 م.

موعد أذان العشاء: 7:20 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة البحيرة 

موعد أذان الفجر: 4:36  ص.

موعد أذان الظهر: 12:06 م.

موعد أذان العصر: 3:33 م.

موعد أذان المغرب: 6:09 م.

موعد أذان العشاء: 7:27 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 4:37 ص.

موعد أذان الظهر: 12:05 م.

موعد أذان العصر: 3:31 م.

موعد أذان المغرب: 6:07 م.

موعد أذان العشاء: 7:24 م.

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موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:33 ص.

موعد أذان الظهر: 12:02 م.

موعد أذان العصر: 3:28 م.

 موعد أذان المغرب: 6:04 م.

موعد أذان العشاء: 7:22 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:35   ص

موعد أذان الظهر: 12:01  م

موعد أذان العصر: 3:27   م

موعد أذان المغرب: 6:04  م

موعد أذان العشاء: 7:18  م

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:32 ص.

موعد أذان الظهر: 11:56 ص.

 موعد أذان العصر: 3:22 م.

موعد أذان المغرب: 5:59 م.

موعد أذان العشاء: 7:12 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة العريش 

موعد أذان الفجر: 4:23 ص.

موعد أذان الظهر: 11:53 ص.

موعد أذان العصر: 3:19 م.

موعد أذان المغرب: 5:55 م.

موعد أذان العشاء: 7:13 م.

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