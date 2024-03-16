أدعية مستجابة.. دعاء الإفطار في اليوم السادس من رمضان 2024
الدعاء من أهم العبادات في الشهر الكريم وخاصة دعاء الإفطار في اليوم السادس من رمضان 2024 وما يستحب من الادعية المستجابة التي نرجو بها تلبية النداء والرجاء من المولى عز وجل.
أدعية مستجابة.. دعاء الإفطار في اليوم السادس من رمضان 2024
ننشر في السطور التالية دعاء الإفطار في اليوم السادس من رمضان 2024 ومجموعة متنوعة من الادعية.
دعاء الإفطار اليوم السادس من رمضان
اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ
ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي
دعاء قبل الإفطار اليوم سادس رمضان 2024
اللهمَّ إنا نسألك عيشةً نقية، وميتةً سوية، ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضح، اللهم أعطنا من الرزق أجمله، وارزقنا أجمل ممَّا نتمنى، وأكثر ممَّا نتوقَّع، وأفضل ممَّا ندعو يا رب العالمين.
اللهمَّ اكفنا ما أهمَّنا، وزوِّدنا بالتقوى، واغفر لنا، ووجِّهنا للخير أينما توجَّهنا يا أكرم من سُئل وخير من أجاب يا رب العالمين.
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
اللهم استعملنا فيما تشغل به أحبابك، ودُلَّنا بهدايتك لما يرضيك عنَّا وخُذْ بنواصينا إليك أَخْذَ الكرام عليك يا أرحم الراحمين.
دعاء اليوم السادس من رمضان 2024
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
ندعوك يارب أن تسعد قلوبنا، وتذهب أحزاننا وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تشفي مرضانا وترحم موتانا إنك على كل شيءٍ قدير
اللهم إني أسألك خيرًا في كل اختيار، وخيرًا في كل أمرٍ أنتظره، وأيام مريحة مليئة بالطمأنينة وراحة البال..
اللهم إني استودعتك أقداري فجمِّلها بكرمك كيفما شِئت
أدعوك يارب أن تقرّ عيني بخير الأمور وخير الأشخاص وخير الأقدار وأن تجبر خاطري.. اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليّه فإنه لايعجزك شيئًا في الأرض ولا في السماء
ربِّي اشرح لي صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني وكل ضعف يكسرني وكل أمر يبكيني، ولا تفجعني في مستقبلي ولا في نفسي ولا في باقي أهلي ولا تُعسِّر أمري وافتح لي أبوابي المغلقه
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