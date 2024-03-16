موعد آذان المغرب اليوم السادس من رمضان 2024.. وعدد ساعات الصيام

يبحث الكثيرون عن موعد آذان المغرب اليوم السادس من رمضان 2024، حيث يرغب الملايين من المسلمين من كافة محافظات الجمهورية في معرفة توقيت الإفطار لترتيب أوقاتهم للوصول للمنزل قبل التوقيت بوقت كاف في ظل ارتباك الحركة المرورية في الشوارع والميادين قبل الإفطار.

موعد آذان المغرب اليوم السادس من رمضان 2024 في القاهرة

جاء موعد آذان المغرب اليوم السادس من رمضان 2024 في القاهرة كما يلي:-

موعد السحور في تمام الساعة 2:17 دقيقة مساءا.

موعد الإمساك في تمام الساعة 4:17 دقيقة مساءا.

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:37 دقيقة مساءا.

موعد الشروق في تمام الساعة 6:03 دقيقة مساءا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:03 دقيقة مساءا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:29 دقيقة مساءا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:04 دقيقة مساءا.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:21 دقيقة مساءا.

عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 - 1445 ستكون من 13 - 14 ساعة يوميا وعدته 30 يوما كاملة وفقا للحسابات الفلكية التي تم إعدادها من خلال المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان داخل معامل أبحاث الشمس.

دعاء عند سماع الآذان

اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فأعف عنا.. اللهم اعتق رقابنا من النار.. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم.. اللهم إنا نسألك الهدى والتقي والعفاف والمغفرة.. والفوز بالجنة.. والنجاة من النار.. اللهم أعنا على قيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا.

اللهم أكرمنا بالصحة والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا.. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والذلة.. وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم.. يا مقلب القلوب ثبيت قلبنا على دينك.. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.. اللهم إني أسألك الهدى والسداد.

أفضل ما يقال قبل اذان المغرب؟

اللهم إني أسألك يا الله أن تعينا على صيام نهار شهر رمضان وقيام ليله.. وقراءة القرآن.. وعتق رقابنا من النار بحق شهر الكريم.. اللهم ألهمنا الأعمال الصالحة التي ترضي بها عنا وتغفر لنا ذنوبنا بها وترزقنا الجنة.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.

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