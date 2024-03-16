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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. زلزال بقوة 4.7 ريختر فى شمال المغرب

زلزال
زلزال

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمالي المغرب، بحسب ما نقلته "الأناضول" عن مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب.

وقال مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء ناصر جبور، إن "الهزة سجلت في الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش، وبلغت قوتها 4.7 درجات".

وذكرت مواقع مغربية أن الهزة الأرضية ضربت عددا من مناطق شمالي المغرب مساء أمس الجمعة.

وقالت إن الهزة "ضربت أساسا كلا من الحسيمة والناظور والدريوش وعددا من المناطق المجاورة كالعروي وسلوان وبني نصار.

وتحدثت عن "حالة من الهلع والخوف، خاصة في الحسيمة والمناطق المجاورة التي سبق لها أن عاشت فاجعة زلزال 2004، وخرج عدد من المواطنين إلى الشارع من شدة الخوف".

وذكر الموقع أن الهزة "أثارت الرعب في المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة التراويح في تلك اللحظة".

وفي 8 سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفا 2960 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفق وزارة الداخلية.

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