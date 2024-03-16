موعد آذان المغرب اليوم السبت 6 رمضان 2024 في القاهرة.. ومدة الصيام

موعد آذان المغرب اليوم السبت 6 رمضان 2024 من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر القائمة البحثية مع الشهر الكريم حيث يرغب الملايين من المسلمين من كافة محافظات الجمهورية في معرفة توقيت الإفطار لترتيب أوقاتهم للوصول للمنزل قبل التوقيت بوقت كاف في ظل ارتباك الحركة المرورية في الشوارع والميادين قبل الإفطار.

موعد آذان المغرب اليوم السبت 6 رمضان 2024 في القاهرة

ننشر موعد آذان المغرب اليوم السبت 6 رمضان 2024 الموافق 16 مارس الجاري في القاهرة عبر موقع الدستور وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت وذلك في إطار الخدمات التي تقدم للقراء على مدار اليوم في كافة المجالات وجاءت كما يلي:-

موعد السحور في تمام الساعة 2:17 دقيقة مساءا.

موعد الإمساك في تمام الساعة 4:17 دقيقة مساءا.

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:37 دقيقة مساءا.

موعد الشروق في تمام الساعة 6:03 دقيقة مساءا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:03 دقيقة مساءا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:29 دقيقة مساءا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:04 دقيقة مساءا.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:21 دقيقة مساءا.

عدد ساعات الصيام يوم السبت 6 رمضان 1445

بلغت عدد ساعات الصيام يوم السبت 6 رمضان 1445 الموافق 16 مارس 2024 وفقا للإمساكية الرمضانية نحو 13 ساعة و47 دقيقة في محافظة القاهرة حيث يؤذن لصلاة الفحر في تمام الساعة 4:37 دقيقة فجرا فيما يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:04 دقيقة مساءا وعلى سكان المحافظات الأخرى في كافة أنحاء الجمهورية مراعاة فروق التوقيت.

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية لسكان محافظة القاهرة توقيت السحور في تمام الساعة 2:17 دقيقة مساءا حتى يتثنى لهم الصيام عدد ساعات طويلة دون أي مشاكل صحية وتعد من سنن الرسول صل الله عليه وسلم حيث قال (تسحروا فإن للسحور بركة) وأيضا من السنن النبوية تأخير السحور إلى آخر الليل.

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