يحرص المسلمين على معرفة دعاء اليوم السادس من شهر رمضان الكريم السبت 16 مارس 2024 عبر جوجل، فهي من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها على مؤشر البحث جوجل، حرصا منهم على التقرب من الله عز وجل.

دعاء اليوم السادس من شهر رمضان الكريم السبت 16 مارس 2024

وتنشر “الدستور” خلال التقرير التالى دعاء اليوم السادس في شهر رمضان.

دعاء اليوم السادس من شهر رمضان

اللهم كيف لا يعبدك العابدون وجلالك يملأ العيون سبحانك وحدك الذي سجد له الشمس والنهار والبحر الزخار سبحانك إلهنا ما أعظمك وبحالنا ما أعلمك أنت وحدك القادر على تفريج همومنا.

اللهم نسألك فرج من عندك قريبًا، ربنا تجاوز عن ذنوبنا ربنا ندعوك آملين ونسألك أن تغفر لنا، اللهم إنك تتودد إلينا ونتبغض إليك، اللهم آنس في القبور وحشتنا.

بحق هذا الشهر الكريم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم بيض وجوهنا بالنظر إلى وجهك العظيم، الله كما سترتنا فوق الأرض استرنا تحت الأرض ويم العرض، إلهنا أرحمنا فإنك بنا راحم، اللهم إنك على ما تشاء قدير.

نشهدك اللهم أنك أنت الإله الواحد الأحد ونعوذ بك ذنوبنا ونقر بها، ربنا رب جبريل وميكائيل واسرافيل نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر يا رب العالمي.

اللهم أحفظ بلدنا من كل شر ووفق حكامنا لكل ما تحب وترضاه يا عزيز يا حكيم اللهم وفق ولاة الأمور والعباد وأحفظ بلادنا من كل المعتدين.

اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبًّا لأَوْليائِكَ مُعادِيًا لأَعدْائكَ مُسْتنًّا فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.

إلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم أنت الحق وقولك حق اللهم إياك نعبد اللهم لك نصلي ونسجد، اللهم إنا نتوسل رحمتك ونخشى عذابك.

يا مولانا وسيدنا إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم حرم النار على أجسادنا اللهم اجعل خير عمل نعمله هو آخر أعمالنا، اللهم إنك انت الواحد الأحد الفرد الصمد فأعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

الحمد لله الذي ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا.

اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ونعوذ بك من السلب بعد العطاء.

اللهم فرج الكرب عن المكروبين ربنا اقضي حوائجنا واقضي حوائج المحتاجين، اللهم تولنا بحفظك ومعيتك ورعايتك، اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء.

إله الحق ارحمنا وارحم جميع الموحدين، اللهم لا إله لنا سواك لنطلب منه أن يغفر لنا ويرحمنا اللهم اشملنا برحمتك.

اللهم من لنا سواك لينصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا اللهم ثبتنا على الحق يا مثبت القلوب والأفئدة ثبتنا على دينك.

اللهم إنا نقسم عليك أن تغيثنا برحمتك اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم تقبل صيامنا وصالح أعمالنا.

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت. قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي.

اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين اللهم اجمعنا على حوض رسولك الأمين اللهم أطعمنا من يد نبيك شربة لا نظمئ بعدها أبدًا.

اللهم ارزقنا زيارة نبيك الكريم اللهم يا أكرم الأكرمين صلي على نبيك وحبيبك محمد.

اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك.