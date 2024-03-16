دعاء يوم 6 من شهر رمضان 2024.. دعاء الشهر الفضيل مكتوب

دعاء يوم 6 من شهر رمضان 2024.. الدعاء في رمضان من أعظم العبادات التي يحبها الله، عند حلول الشهر الفضيل يجتهد المسلمون في العبادات من أبرزها الإكثار من الدعاء لان في الشهر الكريم الذي يفتح الله أبواب التوبة والرحمة والرزق فيه.

كما تتجلّى خصوصيّة الدعاء في رمضان كونها عبادة تأتي في زمانٍ مخصوصٍ فدعاء المسلم أثناء صيامه أحد أسباب استجابته، يدلّ على ذلك ورود آية استجابة الله للدعاء بين آيات الصيام وأحكامه، قال تعالى: “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ”.

دعاء يوم 6 من شهر رمضان 2024

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير دعاء يوم 6 من شهر رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي:-

1-"يا رب إني أسألك بحق هذا الشهر الكريم، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك".

2- "اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين".

3- "اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين".

دعاء شهر رمضان الفضيل 2024 مكتوب

اللهم يا خير الراحمين أسألك الرحمة لعبدك الضعيف الذي انقطعت به السبل إلا سبيلك وأغلقت أمامه الأبواب إلا بابك فانعم عليّ بالقوة والصبر على بلاءك يا من قادر على كل شيء.

يا حي يا قيوم أسألك من فضلك أن تنعم عليّ بالتوفيق والسداد في كل وقت وحين، وأن ترزقني الصدق في القول والعمل، وتحفظني من شر نفسي التي يعلم بها إلا أنت.

اللهم أهلّ علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، ربي أعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانًا واحتسابًا، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلًا واجعلنا فيه من الفائزين يارب العالمين.

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