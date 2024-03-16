السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

دعاء يوم 6 من شهر رمضان 2024.. دعاء الشهر الفضيل مكتوب

دعاء
دعاء

دعاء يوم 6 من شهر رمضان 2024.. الدعاء  في رمضان من أعظم العبادات التي يحبها الله، عند حلول الشهر الفضيل يجتهد المسلمون في العبادات من أبرزها الإكثار من الدعاء لان  في  الشهر الكريم الذي  يفتح الله أبواب التوبة والرحمة والرزق فيه. 

كما تتجلّى خصوصيّة الدعاء في رمضان كونها عبادة تأتي في زمانٍ مخصوصٍ فدعاء المسلم أثناء صيامه أحد أسباب استجابته، يدلّ على ذلك ورود آية استجابة الله للدعاء بين آيات الصيام وأحكامه، قال تعالى: “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ”.

دعاء يوم 6 من شهر رمضان 2024

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير دعاء يوم 6 من شهر رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي:-

1-"يا رب إني أسألك بحق هذا الشهر الكريم، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك".

txt

ما حكم الدعاء للمتوفى يوم الجمعة؟.. الدكتور علي جمعة يُجيب

2- "اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين".

3- "اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين".

دعاء شهر  رمضان الفضيل  2024 مكتوب

 

  •  اللهم يا خير الراحمين أسألك الرحمة لعبدك الضعيف الذي انقطعت به السبل إلا سبيلك وأغلقت أمامه الأبواب إلا بابك فانعم عليّ بالقوة والصبر على بلاءك يا من قادر على كل شيء.
  •  يا حي يا قيوم أسألك من فضلك أن تنعم عليّ بالتوفيق والسداد في كل وقت وحين، وأن ترزقني الصدق في القول والعمل، وتحفظني من شر نفسي التي يعلم بها إلا أنت.
  • اللهم أهلّ علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، ربي أعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانًا واحتسابًا، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلًا واجعلنا فيه من الفائزين يارب العالمين.
txt

اللهم استجب.. أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

txt

«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم السبت 16 مارس 2024

اقرأ أيضا 

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 2024.. موعد آذان المغرب في اليوم الخامس من شهر رمضان 2024

شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دعاء يوم 6 من شهر رمضان 2024 دعاء يوم 6 من شهر رمضان يوم 6 من شهر رمضان 2024 دعاء شهر رمضان الفضيل شهر رمضان

مواد متعلقة

مشهد تمثيلى يتحول إلى كارثة.. ماذا حدث قبل حريق استديو الأهرام؟

إجراء عاجل من الأجهزة المعنية بشأن حريق ستوديو الأهرام

الأقرب لرئاسة وزراء فلسطين.. 10 معلومات عن محمد مصطفى

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 1

1 رمضان.. موعد أذان المغرب اليوم وعدد ساعات الصيام

طقس أول يوم رمضان.. دافئ بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة

موعد صلاة العشاء اليوم وامساكية الأسبوع الأول في رمضان 2024

الأكثر قراءة

عاجل|تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة