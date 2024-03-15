اللهم استجب.. أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

يحرص المسلمين على معرفة أدعية العشر الآواخر من شهر رمضان الكريم 2024 عبر جوجل، للإكثار من الدعاء فهي من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك مع بدأ دخول شهر رمضان الكريم 2024.

اللهم استجب.. أدعية العشر الآواخر من شهر رمضان 2024

ويستعرض “الدستور” في التقرير التالى جميع التفاصيل عن أدعية العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك.

أدعية العشر الآواخر من شهر رمضان الكريم 2024

اللهم إنا نسألك أن تجعل العشر الأواخر من رمضان سبيلنا لاستجابة الدعوات

يا رب اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان من المغفورين ذنوبهم والمَجبورين خاطرهم

-يا حي يا قيوم نسألك أن تبلغنا ليلة القدر وأن تعتقنا من النار

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا

يا رحمن يا رحيم أعد تلك الأيام علينا بالخير والبركة-

-يا رب اجعل العشر الأواخر من الشهر الكريم مسك الختام

-يا رب بلغنا ليلة القدر لا فاقدين ولا مفقودين

-يا رب حقق لنا ما نتمنى في تلك الأيام المباركة

-يارب المستضعفين يا وهاب يا رزاق أسألك أن تفيض عليَ برحمتك في هذه الأيام المباركة، اللهم فرج همومي وارزقني من حيث لا احتسب

-اللهم ارزقني من فيض خزائنك التي لا تنفذ، اللهم هب لي الرزق الطيب الحلال واكفني بحلالك عن حرامك

-يا مالك الملك يا من بيده ملكوت كل شيء أدعوك أن في الليالي الأخير من شهر رمضان المبارك الرزق الواسع والتوفيق في طريقي، اللهم قرب لي كل الخير واصرف عني كل الشر

-اللهم رب السماوات والأرض يا رزاق السائلين، أدعوك أن تهب لي الرزق الطيب الحلال وبارك لي فيه، اللهم إني استودعك مالي وبدني وأحبائي فأحفظهم لي بعينك التي لا تنام

-اللهم إنى اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.. اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء

-"اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم".

-يَا رَبّ كَمَا أَلَنْت الْحَدِيد لِدَاوُد، أَلِن لَنَا مَصاعِب الْأُمُورِ وَ سَخَّرَ لَنَا الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ رَحْمَةٌ لِكُلِّ مَيِّت وتفريجًا لِكُلّ هُم وَاسْتِجَابَة لِكُلّ دُعَاءٌ وَشِفَاءٌ لِكُلِّ مَرِيضٍ وَغُفْرَان لِكُلِّ ذَنْبٍ ورزقًا لِكُلّ مُحْتَاجٌ، اللهُم اغفر لي ما قدمتُ وَمَا أخرتُ وَمَا أسررتُ وَمَا أعلنتُ وَمَا أسرفتُ وَمَا أَنْتَ أعلمُ بِه مِنِّي أَنْت المُقدِّمُ وَأَنْت المُؤخرُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ.