مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 1

ينافس النجم مصطفى شعبان خلال موسم دراما رمضان 2024، عبر مسلسل المعلم المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مسلسلات رمضان 2024.

ويظهر في دور رجل شعبي وتاجر سمك ويصارع العديد من الأحداث.

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 1

ومن المقرر أن يأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 1 بشكل حصري خلال قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث روجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعي.

قصة مسلسل المعلم

ينتمي مسلسل المعلم إلى الدراما الشعبية إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، يتعرض والده خلال الأحداث إلى خسارة أمواله في السوق ونصب من التجار، ليقوم ابنه "مصطفى شعبان" بالانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده، ثم يتفانى في البحث عن المتسبب في دخول أبيه السجن، بعد أن تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرق أمواله، حتى وصل به إلى دخول الزنزانة.

وتتصاعد الأحداث بعد ذلك خلال الصراع بين مصطفى شعبان لأخذ حق والده بعدما سرقت أمواله ودخل السجن، وتعد تلك المرة الثانية التي يتعاون فيها النجم مصطفى شعبان مع النجمة سهر الصايغ إذ سبق وتعاونا في أكثر من عمل درامي.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" مكون من 30 حلقة وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهرى، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديرى ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.