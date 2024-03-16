إجراء عاجل من الأجهزة المعنية بشأن حريق ستوديو الأهرام

شكلت الأجهزة المعنية لجنة هندسية لحصر الخسائر الناجمة عن حريق ستوديو الأهرام، والعقارات المجاورة له بعد امتداد النيران لها وتطايرها داخل الشقق السكنية والتهمت محتوياتها مع معرفة مدى تضرر تلك العقارات نتيجة الحريق، وتأثيرها على سلامتها الإنشائية مع إعداد تقرير تفصيلي بالحريق.

ويجرى رجال الحماية المدنية عمليات تبريد لموقع حريق اندلع داخل ستوديو الأهرام نطاق قسم شرطة العمرانية، والعقارات المجاورة له وسط وجود قيادات مديرية أمن الجيزة. ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد باشتعال حريق داخل ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بأحد المسلسلات، وتمت السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.