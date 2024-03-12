الأقرب لرئاسة وزراء فلسطين.. 10 معلومات عن محمد مصطفى

تتجه الأنظار إلى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، في رام الله، مترقبة الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الفلسطيني الذي سيخلف محمد اشتية، بعد تقديم الأخير استقالته.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الرئيس عباس سيكلف رجل الأعمال والخبير الاقتصادي العالمي محمد مصطفى برئاسة الوزراء.

وكان اشتية قدم في 26 فبراير الماضي استقالة حكومته، وكلفه عباس بالاستمرار بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ورجحت المصادر أن الإعلان عن تعيين مصطفى سيتم مساء يوم الثلاثاء.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المرشح الأقرب لرئاسة وزراء فلسطين، وسط ظروف إقليمية شديدة التعقيد، وجريمة إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.

- ولد محمد مصطفى (69 عاما) في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

- حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن.

- عمل في البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

- مصطفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عباس.

- عمل نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية من عام 2013 إلى عام 2014.

- ترأس لجنة مكلفة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي استمرت 7 أسابيع وقُتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني.

- أدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

- عين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.

- في حالة تعيينه، سيواجه محمد مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات، فيما تشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.

- سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون من جانب إسرائيل التي تريد القضاء على الحركة.