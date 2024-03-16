مشهد تمثيلى يتحول إلى كارثة.. ماذا حدث قبل حريق استديو الأهرام؟

تستكمل جهات التحقيقات بالنيابة العامة إجراءاتها في حريق استديو الأهرام، وتبين من التحقيقات الأولية أن مشهد انفجار هو السبب في الحريق.

مشهد انفجار هو السبب في الحريق

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا باشتعال حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية أن النيران اشتعلت بمقر تصوير مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان.

وأكد شهود العيان أن الحريق التهم الاستديو من اتجاهات عدة، فضلًا عن أشجار واستديوهات وديكورات، من ضمنها لوكيشن مسلسل المعلم وحولها إلى كتلة رماد، وامتد إلى 3 عقارات مجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما تجري أعمال التبريد حاليًا لمنع تجدد اشتعال النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة وبيان أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.