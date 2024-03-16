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مصر

مقدار زكاة الفطر رمضان 2024.. أخر موعد لإخراجها والفئات المستحقة

مقدار زكاة الفطر
مقدار زكاة الفطر رمضان 2024

مقدار زكاة الفطر رمضان 2024 للفرد من أبرز تساؤلات الملايين من المسلمين خلال الساعات الماضية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عن قيمتها هذا العام للفرد كحد أدنى وفقا لأسعار السلع في الأسواق.

مقدار زكاة الفطر رمضان 2024

حدد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية مقدار زكاة الفطر رمضان 2024 للفرد هذا العام 2024 - 1445 حيث قدرها بنحو 35 جنيه كحد أدني عن كل فرد ممن تنطبق عليهم شروط وجود إخراج زكاة الفطر كما حدد قيمة فدية الصيام لمن عجز لسبب شرعي عن الصيام وهو 30 جنيه عن كل يوم.

وأكدت دار الإفتاء المصرية جواز إخراج زكاة الفطر المقدرة بـ 35 جنيه نقدا بدلا من حبوب تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم اليومية وذلك وفقا لرأي الأمام أبي حنيفة النعماني والذي يزيل كافة العوائق أمام الراغبين في إخراج زكاة الفطر قبل موعدها المحدد لها.

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أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024 - 1445

أكدت دار رالإفتاء المصرية أن أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024 - 1445 قبل صلاة العيد بوقت قليل ويجوز أخرجها منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك تيسيرا على المسلمين حيث تم احتساب قيمة الزكاة وفقا لسعر إردب القمح من أحسن الأنواع لأنه غالب قوت أهل مصر  تبلغ قيمته نحو 2000 جنيه وبه ما يقرب من 150 كيلو جرام من القمح أي أن سعر الكيلو يصل إلى 13.33 جنيه تقريبا وتبلغ قيمة القمح من الزكاة صاع ونصف بما يعادل 2.5 كيلو.

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المفتى: قيمة زكاة الفطر هذا العام 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى ويجوز إخراجها من أول يوم فى رمضان

فئات تستحق زكاة الفطر 1445

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأشخاص المستحقين لزكاة الفطر كما يلي:-

1 - الفقير وهو الشخص الذي لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية.

2 - العاملون على الزكاة وهم الجهات المختصة بجمع الزكاة وتوزيعها.

3 - المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب: وتم إلغاؤها بموجب اتفاقية برلين عام 1860 الخاصة بتحرير الرق.

4 - الغارمون: الذين لا يستطيعون سداد ديوانهم.

5 - في سبيل الله: وهم المجاهدون والغزاة في سبيل الله.

6 - ابن السبيل: وهو المسافر الذي يجد نفسه بعيدا عن بلده ولا يمتلك ما يكفيه للعودة.

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