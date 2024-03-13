الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

2000 طن مساعدات.. تفاصيل وصول قافلة "بيت الزكاة" لغزة

غزة
غزة

رصد مراسل التليفزيون المصري محمود جميل، الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، موضحًا أن معبر رفح استقبل اليوم أكثر من 100 شاحنة دخلت بالفعل لمنفذي كرم أبوسالم والعوجة؛ للتوجه إلى قطاع غزة.

وأضاف مراسل التليفزيون المصري لبرنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن من ضمن تلك الشاحنات والقوافل التي وصلت اليوم قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري، مشيرًا إلى أن هذه القافلة هي الخامسة لهم وتتكون من 100 شاحنة تحتوي على أكثر من ألفي طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن تلك القافلة ركزت على المستلزمات الطبية خاصة لحاجة قطاع غزة لهذه المستلزمات، موضحًا أن هناك جهودًا مصرية مكثفة لتجهيز خط إنتاج رغيف الخبز للوصول إلى 50 ألف رغيف يوميًا لأهالي غزة خلال شهر رمضان.

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