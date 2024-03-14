الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد أدائها فى 2024

في الأيام الأولى من شهر رمضان، يكثف المسلمون البحث عن قيمة زكاة الفطر، كونها فرض على كل مسلم بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك، وأخر موعد لسدادها بعد أن أصدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام، وأيضًا قيمة الفدية للذين لا يستطيعون صيام أو قضاء الصيام.

هل يجوز إخراج ز كاة الفطر نقود؟

صرح رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بجواز إخراج قيمة زكاة الفطر خلال شهر رمضان لعام 2024، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وأكد أن دار الإفتاء المصرية اتخذت رأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج قيمة زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، لمساعدة في تلبية احتياجات الفقراء، نظرًا لاختلاف احتياجات ومطالب الأسر المصرية. وأكد أن الفتوى مستقرة على هذا الأمر.

قيمة زكاة الفطر 2024

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أمس في اليوم الأول من شهر رمضان 2024، عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًا بواقع 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى لكل فرد، مع التشجيع على زيادة قيمتها لمن يرغب في ذلك، وأيضًا أعلن عن قيمة الفدية لمن لا يستطيع الصوم أو القضاء والتي تبلغ 30 جنيهًا لهذا العام رمضان 2024.

مستحقو زكاة الفطر 2024

توضح دار الإفتاء أن زكاة الفطر يجب إعطاؤها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وهي فريضة من الله عز وجل، وقيمتها تكون مثل مصارف زكاة المال الثمانية التي ذكرها الله في كتابه الكريم إذ قال:

«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

فئات تستحق زكاة الفطر

أوضحت دار الإفتاء أن الأشخاص المستحقين لزكاة الفطر وفقًا للآية هم كالتالي:

- الفقير: وهو الشخص الذي لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية.

- العاملون على الزكاة: وهم الجهات المختصة بجمع وتوزيع الزكاة.

- المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب: بموجب الاتفاقية الدولية لتحرير الرق التي وُقِّعت في برلين عام 1860 ميلادية، تم إلغاء فرض الزكاة على الرقيق.

- الغارمون: الذين لا يستطيعون سداد ديونهم.

- في سبيل الله: وهم المجاهدون والغزاة في سبيل الله.

- ابن السبيل: وهو المسافر الذي يجد نفسه بعيدًا عن بلده ولا يمتلك ما يكفيه للعودة.

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