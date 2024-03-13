الأربعاء 13 مارس 2024
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الدين لله

مقدار زكاة الفطر 2024 وآخر موعد لإخراجها.. 35 جنيها كحد أدنى

زكاة الفطر
زكاة الفطر

يشغل أذهان المسلمين مع بداية شهر رمضان وقرب ميعاد عيد الفطر المبارك معرفة مقدار زكاة الفطر 2024 وآخر موعد لإخراجها عبر جوجل، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية حول قيمة زكاة الفطر في هذا العام، وتم تحديد مبلغ فدية الصيام لمن يعجز عنهم لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

مقدار زكاة الفطر 2024 وآخر موعد لإخراجها.. 35 جنيها كحد أدنى

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير كل ما يخص قيمة زكاة الفطر 2024.

قيمة زكاة الفطر 2024

أوضح الدكتور شوقي علام، “مفتي الجمهورية”، ورئيس الأمانة العامة بدور وهيئات الإفتاء بالعالم أن تكون قيمة زكاة الفطر 2024 في هذا العام، نحو قيمة 35 جنيها كحد أدنى.

قيمة فدية الصيام 2024

وقال مفتي الجمهورية إن تكون قيمة فدية الصيام 2024 لمن يعجز عنه وتكون لسبب شرعي مستمر ومعتبر، تبلغ نحو قيمة 30 جنيهًا لهذا العام.

مواعيد إخراج زكاة الفطر 2024

  • يجوز في أيام رمضان، ولا يجوز أن تكون قبله.
  • يجوز عقب طلوع فجر اليوم الأول في شهر رمضان وبعده لآخر الشهر.
  • يجوز في كافة السنة أن الأفضل أن سيخرجها يوم العيد وتكون قبل الخروج لصلاة العيد.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024

ويمكن لجميع المسلمين إخراج زكاة الفطر منذ بدء شهر رمضان المبارك حتى صلاة العيد، ولأن الزكاة تكون هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، فهي فرض واجب على كافة المسلمين، الذين يمتلكون المال، وسيجب إعطائها لـ الفقراء.

وتختلف أقاويل علماء الدين بموعد إخراج زكاة الفطر، فتختلف الأراء عند “الشافعية” و"الحنفية" حول أنه سيجوز إخراج زكاة الفطر قبل شهر رمضان، ولكن دار الإفتاء المصرية، أجابت عن ذلك التساؤل.

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هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر، يجب على كل مسلم أن يُخرجها في رمضان، ولا يجوز للشخص إخراجها قبل رمضان.

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وأضافت دار الإفتاء، أنه لا يجوز إخراج زكاة رمضان قبل شهر رمضان بعدة أيام، لأن زكاة الفطر، يُشرع إخراجها بعد دخول رمضان وليس قبل ذلك.

وأكدت الإفتاء، أنه لا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، ويجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت.

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