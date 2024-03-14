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مصر

حكم زكاة الفطر| آخر موعد لسداد زكاة الفطر 2024 وقيمتها نقدًا

جريدة الدستور

زكاة الفطر من أكثر الموضوعات التي تهم المسلمين الصائمين ويتصدر  السؤال عنها محرك البحث جوجل في مصر مع أول أيام الشهر المبارك الذي تزامن يوم الإثنين 11 مارس 2024، ويتساءل قطاع كبير من المسلمين عن مقدار زكاة الفطر وأخر موعد موعد لسدادها ومقدارها وحكم إخراجها وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 2024 والوقت المحدد لإخراجها تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك.

حكم زكاة الفطر 2024 

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبدًا. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة". 

كيفية احتساب زكاة الفطر 2024

أفادت دار الإفتاء بأن سعر إرداب القمح وصل هذا العام إلى 2000 جنيه للنوع الأفضل، مشيرة إلى أن كل إرداب يحتوي على 150 كيلو من القمح، مما يعني أن سعر الكيلو يصل إلى حوالي 13.33 جنيه.

وأوضحت دار الإفتاء أن زكاة الفطر من القمح تبلغ 2.04 كيلو، وبالضرب في سعر الكيلو (2.04 * 13.33)، يكون المبلغ 27.19 جنيه.

الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد أدائها فى 2024

مقدار زكاة الفطر 2024 وآخر موعد لإخراجها.. 35 جنيها كحد أدنى

زكاة الفطر 2024 | قيمة وآخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024

قيمة زكاة الفطر 2024 نقدًا 

أشارت الدار إلى أن الحد الأدنى لزكاة الفطر لعام 2024 قد زاد وتم تحديده بمبلغ 35 جنيهًا، وبالتالي فإن من يرغب في إخراج مبلغ أكبر من ذلك ليس عليه مانع، ومع ذلك، يُعتبر هذا المبلغ هو الحد الأدنى المطلوب لزكاة الفطر لكل فرد.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يمكن إخراج زكاة الفطر عام 2024 على شكل نقود، ولا يُلزم بالضرورة شراء أي سلعة معينة لإخراجها، مثل شراء الأرز على سبيل المثال.

أخر موعد لسداد زكاة الفطر 2024 

في نهاية المنشور، أوضحت الإفتاء أنه يمكن إخراج زكاة الفطر لعام 2024 من بداية شهر رمضان المبارك وحتى قبل صلاة عيد الفطر الذي يأتي هذا العام يوم 9 إبريل 2024، كما يمكن إخراجها حتى غروب شمس أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لمذهب الشافعية ومن وافقهم.

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