كيفية ختم القرآن في رمضان 2024.. والأدعية المصاحبة لها

يحرص المسلمين على معرفة كيفية ختم القرآن في رمضان 2024 الذي يعتبر من أفضل الأعمال الصالحة في الشهر الفضيل لهذا حرصت "الدستور " على مشاركة متابعيها بأفضل جدول تلاوة القرآن في هذا الشهر الفضيل.

وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلّم" الصيامُ والقرآنُ يشفعانِ للعبدِ يومَ القيامَةِ، يقولُ الصيامُ: أي ربِّ إِنَّي منعْتُهُ الطعامَ والشهواتِ بالنهارِ فشفِّعْنِي فيه، يقولُ القرآنُ ربِّ منعتُهُ النومَ بالليلِ فشفعني فيه، فيَشْفَعانِ".

كيفية ختم القرآن في رمضان 2024

ويمكن للمسلم أن ينجح في ختم القرآن الكريم رمضان 2024 من خلال قراءة جزء فقط كل يوم، والجزء عبارة عن عشرين صفحة، وينقسم إلى 4 أجزاء وتتم قراءة هذه الأجزاء في 4 أوقات مختلفة ويتكون كل جزء من 5 صفحات، حيث تقرأ الصفحات الخمس الأولى بعد صلاة الفجر والصفحات الخمس الثانية بعد الظهر أو صلاة العصر.

ثم تقرأ الصفحات الخمس الأخرى بعد صلاة المغرب، ثم تقرأ الصفحات الخمس الأخيرة بعد صلاة التراويح أو وقت السحور وبهذه الطريقة يكون المسلم قد أكمل القرآن مرة في رمضان وبطريقة بسيطة للغاية.

ويمكن أيضًا تقسيم الجزء إلى خمسة أجزاء ويتكون كل جزء من 4 صفحات مع قراءة جميع الصفحات الأربع بين الأذان والإقامة لكل صلاة.

يمكن إتمام القرآن الكريم مرتين في في شهر رمضان المبارك بتخصيص ساعة يوميا لانتها من جزئين، في أوقات مختلفة خلال اليوم، على أن يتلى جزء في النصف الأول من الساعة والجزء الثاني في النصف الثاني والثالث في النصف ساعة الأخير.

ما هي شروط ختم القرآن؟

يوجد بعض الأمور المستحب اتباعها عند تلاوة القرآن الكريم في رمضان الكريم وهي:

عقد نية ختم القرآن الكريم كاملًا خلال شهر رمضان.

استحضار القبلة.

الوضوء قبل البدء في القراءة.

التدبر عند قراءة آيات القرآن الكريم.

أخذ العظة والتفكر في آيات القرآن الكريم.

بعض أدعية ختم القرآن في رمضان

"يا رب ثبتنى وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتى وتقبل صلاتى واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة".

"اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

"اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات".

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