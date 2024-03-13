هل يجوز ختم القرآن بدون ترتيب في رمضان وحكم شروط الوضوء للقراءة؟

يحرص المسلمون مع بداية شهر رمضان 2024 معرفة هل يجوز ختم القرآن بدون ترتيب في رمضان؟ وهل يشترط الوضوء للقراءة؟ سعيا للتقرب من الله عز وجل بصالح الأعمال، وستأتي قراءة القرآن بمقدمة تلك الأعمال أملا في أن يستجيب لهم الله عز وجل.

هل يجوز ختم القرآن بدون ترتيب في رمضان؟ وهل يشترط الوضوء للقراءة؟

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور المقبلة هل يجوز ختم القرآن بدون ترتيب؟ وهل يشترط الوضوء للقراءة؟ وحالات يجوز قراءة القرآن فيها بدون وضوء.

هل يشترط ترتيب السور عند ختم القرآن؟

قال الدكتور على جمعة، “مفتى الجمهورية السابق”، إن الأفضل في قراءة القرآن هو ترتيب السور الوارد بالمصحف الشريف، وهو الترتيب الذي عرض به “جبريل” القرآن على النبي (صلى الله عليه وسلم) في آخر حياته.

وأوضح الدكتور على جمعة، خلال إجابته عن سؤال «هل يشترط الترتيب للسور عند ختم القرآن؟»، أن الأفضل لختم القرآن هو ترتيب السور، لأنه قد ينسى عدد من السور إذا ترك الترتيب، وأن من قرأ القرآن الكريم كاملا ولم يرتب السور صح أنه قد قرأ القرآن وختمه.

وبين مفتى الجمهورية السابق، في إجابته أنه ثبت في صحيح مسلم بحديث حذيفة “رضي الله عنه” أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قرأ بسورة البقرة ثم سورة النساء ثم آل عمران.

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن؟

سؤال أجاب عنه الشيخ “عبدالله العجمي”، بصفته أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، يكون خلال البث المباشر المذاع من خلال صفحة دار الإفتاء المصرية، في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ورد العجمي، قائلا: "إن قراءة القرآن بدون وضوء تصح ولكن يكون من الموبايل أو من حفظك، بينما من المصحف فلا يصح أن ستقرأ القرآن وأنت تكون غير طاهر لقوله تعالى:

{لا يمسه إلا المطهرون}.

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حالات يجوز قراءة القرآن فيها بدون وضوء

وقال الدكتور مجدى عاشور مستشار السابق لمفتى الجمهورية، إنه لا بد من قرأة القرآن على وضوء، وأن كان هناك رأى للعلماء بإجازة قراءة القرآن بدون وضوء عند الضرورة بشرط أن تكون القراءة من وسيلة أخرى مثل الموبايل أو ما قد تم حفظه مسبقا.

وأضاف أن قراءة القرآن بملابس المنزل فتجوز، لأن قراءة القرآن لا يشترط فيها ستر العورات التى مطلوب سترها فى الصلاة أو فى خارج الصلاة بالنسبة للنساء، وأن يكون لبس المرأة محتشما لأنها تخاطب الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن.