رمضان عبد المعز يوضح الهدف الأسمى من الصيام فى "لعلهم يفقهون" (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه في حديث القرآن الكريم عن الصيام، علمنا الله سبحانه وتعالى: "ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم"، فالصيام لم يفرض على المسلمين فقط، كما أن الهدف والغاية من الصيام جاء في آية: "لعلكم تتقون".

وأشار عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يبث على قناة دي إم سي، إلى الهدف الأسمى من الصيام، وهو الوصول إلى تقوى الله وتحقيقها، ووجه سؤالا خلال الحلقة: "يا ترى حققنا قد إيه من التقوى".