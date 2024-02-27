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رمضان عبدالمعز يروى قصة زواج ابنتى النبى محمد (فيديو)

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

تحدث الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن بعض أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى قصة زواج ابنتي النبي- صلى الله عليه وسلم- فاطمة التي تزوجت من سيدنا على بن أبي طالب، ورقية التي تزوجت من سيدنا عثمان رضي الله عنه. 

 

وأوضح عبدالمعز، في برنامجه "لعلهم يفقهون" الذي يبث على قناة "DMC"، أن النبي زوج ابنته رقية لعثمان، وبعد وفاتها في غزوة بدر، حيث كان المسلمون يحاربون وهى ماتت في المدينة ولم تسمع خبر النصر، وبعد انقضاء العدة تزوج سيدنا عثمان من أختها، وأنعم عليه بلقب ذي النورين، لأنه تزوج من ابنتي رسول الله.

 

وأثنى عبدالمعز على سيرة عثمان وعلي، وكيف كانا من أوفياء النبي وأحبائه وأنصاره في الحضر والسفر.

لعلهم يفقهون سيدنا على بن أبي طالب سيدنا عثمان فاطمة الشريعة الإسلامية الزواج والعدة

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