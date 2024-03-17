خطط الإصلاح كلمة السر.. مصر تجذب الاستثمارات الأوروبية وتعزز مستوى الشراكة

تُعقد، اليوم، قمة مصرية أوروبية، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وعدد من قادة الدول الأوروبية، مثل رؤساء وزراء بلجيكا واليونان وإيطاليا، وقادة آخرين، وذلك ضمن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

زيارة الوفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى مصر جاءت في توقيت مهم، حيث أجرت مصر تغييرات جوهرية وإصلاحات اقتصادية جذبت الاستثمار الأجنبي، والتأكيد على الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد المصري رغم التحديات الخارجية التي تواجهها مصر.

الإصلاحات الاقتصادية تجذب الاستثمارات الأوروبية لمصر

وعلى إثر هذه الإصلاحات وقّعت مصر مع الإمارات اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع "رأس الحكمة"، كما توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة بلغت حوالي 9 مليارات دولار، والآن يسعى الاتحاد الأوروبي، خلال قمة اليوم في القاهرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوقيع اتفاقيات بقيمة تصل لـ9 مليارات دولار.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري انطلق بقوة واتخذ إجراءات جادة وحاسمة لتغيير منظومة تسعير الجنيه المصري إلى التسعير العادل، ورفع أسعار الفائدة بحوالي 6% لخفض معدلات التضخم واستعادة الثقة في قوة الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى

ويعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، ففي عام 2023، ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الجاري، تصدرت أوروبا المرتبة الأولى لتكون الشريك التجاري الأول لمصر بإجمالي تجارة بحوالي 37 مليار يورو، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية بإجمالي تبادل تجاري بلغ 15.5 مليار دولار، ليعكس ذلك متانة العلاقات المصرية الأوروبية.

وعلى ضوء هذه الشراكات توجد عدة اتفاقيات تجارية مهمة، أبرزها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية الجوار الأوروبي، واتفاقية التعاون التجاري والتنمية، بهدف دعم زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، ففي عام 2004 بلغ 12 مليار يورو، لكن في عام 2023 بلغ 37 مليار يورو.

كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاتحاد الأوروبي في مصر من 2.5 مليار دولار في عام 2004 إلى 8 مليارات دولار في عام 2023، وذلك حسب بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، كما ساهمت هذه الاتفاقيات التجارية في خلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل.