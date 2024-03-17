الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

استاد المنصورة يستقبل الليالى الرمضانية لقصور الثقافة.. الأربعاء

ليالي رمضان
ليالي رمضان

يستقبل استاد المنصورة الرياضي، فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامجها المركزي بمحافظة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي، في الفترة من 10 إلى 19 رمضان، الموافق 20 إلى 29 مارس، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتقام الفعاليات يوميا في الثامنة مساءً، ويشهد الافتتاح يوم الأربعاء المقبل لقاء بعنوان "ذكرى انتصار العاشر من رمضان" للشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، يعقبه عروض فنية لفرقتي الشرقية للإنشاد الديني والعريش للفنون الشعبية، إلى جانب فقرة غنائية لفريق كورال مدرسة الهدى والنور، ولقاء عن كوكب الشرق أم كلثوم ضمن برنامج عطر الأحباب.

ويتضمن اليوم الثاني الخميس 11 رمضان 21 مارس، محاضرة بعنوان "أسرة سعيدة في مجتمع متحضر" تقديم نجوى الدماصي مستشار المرأة بمحافظة الدقهلية، يليها عروض فنية لفرقتي المنصورة للموسيقى العربية والعريش للفنون الشعبية، ثم لقاء أدبي ضمن برنامج العودة إلى الجذور، وآخر حول "مخاطر الإدمان" بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

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ويتضمن يوم الجمعة 12 رمضان، 22 مارس، لقاء حول الشاعر الراحل متولي عبد اللطيف ضمن برنامج عطر الأحباب، يليه عروض فنية لفرقتي تمى الأمديد للإنشاد الديني، والمنيا للفنون الشعبية التي تواصل عروضها في اليوم التالي، إلى جانب فرقة المطرية التلقائية للسمسمية، ولقاء مع الكاتب د. عبد المنعم الباز ضمن برنامج العودة إلى الجذور.

ويشهد يوم الأحد 14 رمضان، 24 مارس، لقاء حول شاعر الدراما المصرية الراحل سيد حجاب ضمن برنامج عطر الأحباب، يعقبه محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ثم عرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية، التي تواصل عروضها في اليوم التالي، إلى جانب عرض لفرقة علي مبارك للسيرة والموال، ولقاء مع الكاتب محمد خليل ضمن برنامج العودة إلى الجذور.

ويتضمن يوم الثلاثاء 16 رمضان، 26 مارس، لقاء للتعريف بالمسيرة الأدبية للشاعر زكي عمر ضمن برنامج عطر الأحباب، يليه عرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية التي تواصل عروضها في اليوم التالي، إلى جانب لقاء مع الشاعر مصباح المهدي ضمن برنامج العودة إلى الجذور.

ويشهد يوم الخميس 18 رمضان، 28 مارس، عروضا لفرقتي المنصورة للموسيقى العربية، والغربية للفنون الشعبية، إلى جانب لقاء حول الكاتب الراحل طه وادي ضمن برنامج عطر الأحباب.

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وتواصل فرقة الغربية للفنون الشعبية عروضها في الحفل الختامي يوم الجمعة 19 رمضان، 29 مارس، إلى جانب لقاء مع شاعر العامية سمير الأمير ضمن برنامج العودة إلى الجذور.

هذا ويتضمن البرنامج المقدم بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، عددا من اللقاءات التوعوية بالتعاون مع شركة مياه الشرب، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية، وعروض مسرح العرائس، والفقرات الفنية المتنوعة لمواهب قصر ثقافة المنصورة، والورش الفنية الخاصة بتعليم الرسم والتلوين والطباعة بالاستنسل، وأخيرا معرض الكتاب الخاص بإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمقام طوال فترة الفعاليات بأسعار مخفضة للجمهور.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، الذي يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وتنطلق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل كل أقاليم مصر، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، في مناطق أهالينا، وروضة السيدة زينب، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة وهي القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية.

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