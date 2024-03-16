فتاوى رمضان 2024.. ماهى مبطلات الصيام؟

زادت التساؤلات عن مبطلات الصيام رمضان 2024 وذلك مع دخول شهر رمضان الكريم وغيرهم الكثير من الأسئلة التي تخطر على بال الصائمين خلال الشهر الفضيل رغبة في معرفتها وتجنبها حتى يقبل الصيام.

ومن ثوابت الصيام هو الإمساك عن كافة المفطرات منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، ولكن يوجد بعض الأمور التي تُبطل الصيام، ويجب أن تكون على دراية بها.

مبطلات الصيام رمضان 2024 وفقا للشريعة الإسلامية

وفي هذا التقرير قمنا بجمع مجموعة كبيرة من مبطلات الصيام رمضان 2024 حتى يتجنبها الصائم والتي تتلخص فيما يلي:-

1. الأكل أو الشرب بقصد

بتاكد يعتبر الأكل والشرب أي شيء بقصد من الأمور التي تبطل الصيام، وأي شيء يحل محل تناول الطعام أو الشرب يكون له نفس الحكم في الدين ويبطل الصوم، وعلى سبيل المثال تلقي السوائل عن طريق الوريد، وذلك لأنه يغذي الجسم مثل الطعام والشراب.

2. الجماع أو الاستمناء

ويعد الجماع خلال فترة الصيام يبطل الصيام، وذلك خلال ساعات النهار والصوم، لكن هذا لا يعني الامتناع عنه، بل من المُمكن ممارسة الجماع بعد كسر الصيام في الليل والأمر ذاته ينطبق على الاستمناء، حيث يعد إحدى مبطلات الصيام، ويجب كسر الصيام في حال حدوثه.

3. الحيض ونزيف ما بعد الولادة

لايجيب على المرأة أثناء الحيض أو فترة ما بعد الولادة الصيام، ويجيب على المرأة كسر الصيام حتى لو بدأ الحيض قبل الإفطار بفترة قصيرة.

4. المضمضة وتنظيف الأسنان

لا تعتبرتنظيف الأسنان باستخدام المعجون أو المضمضة من مبطلات الصيام، لكن وقد يسبب بعض الاوقات كسر الصيام في حال الابتلاع العمد لما في تجويف الفم.

5. الحجامة

الحجامة تعني إخراج الدم من خلال الجلد بدلًا من الأوردة، وهي علاج بديل يقوم الكثيرون بالخضوع له.

حتى الآن لا يوجد دليل حازم حول ما إذا كانت الحجامة من الأمور التي تبطل الصيام، إلا أن الشائع أنها تقوم بذلك، ولهذا يُفضل تجنبها خلال ساعات الصيام.

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