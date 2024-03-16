السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية تثمن جهود القيادة السياسية فى الإصلاحات الاقتصادية

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

اعتبرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن جهود القيادة السياسية فى الإصلاحات الاقتصادية وتوفير مختلف السلع واضحة أمام الجميع، مؤكدة أن أكبر دليل على ذلك هو التأكيد الواضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الدولة اتخذت خطوات لتحسين وتطوير وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي، وأن الأمور تسير بشكل جيد وليست هناك أي مشكلة في السلع والمستلزمات.

ووصفت "درويش" حوار الرئيس السيسى مع الطلبة المستجدين بأكاديمية الشرطة خلال تفقده لمقر الأكاديمية لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك بالواضح والصريح حول مختلف القضايا، مشيدة بتأكيد الرئيس السيسى على حرص الدولة الدائم في تطوير العامل البشري لتحقيق التطور والتقدم وحالة الانضباط.

وأعلنت النائبة سولاف درويش عن تأييدها التام لحديث الرئيس السيسى عن الأوضاع خلال السنوات الأربع الماضية أو أكثر، حيث كانت هناك ظروف كورونا والأزمة الروسية والحرب في غزة التي كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر لكن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية ستعمل على إعادتنا إلى الطريق الصحيح لتصويب المسار الاقتصادي وتحسينه.

وذكرت أن الرئيس السيسي كان قد أشار إلى أنه تم عقد اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، وهناك أيضًا شكل من أشكال الدعم مع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي أيضًا، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى المعلومة للجميع جيدًا، مؤكدًا أنها خطوات لتحسين وتطوير وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي، ومطمئنًا بأن الأمور تسير بشكل جيد وليست هناك أي مشكلة في السلع وحتى المستلزمات التي كانت متأخرة في الموانئ تخرج الآن.

النائبة سولاف درويش لجنة القوى العاملة مجلس النواب القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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