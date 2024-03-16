السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: تصريحات الرئيس بأكاديمية الشرطة تأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية

مدحت الكمار
مدحت الكمار

أكد مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكاديمية الشرطة أكدت على الثوابت المصرية في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وهي ثوابت راسخة التزمت بها مصر على مدار التاريخ، وعزز منها الرئيس السيسي، الذي أكد أن مصر لم ولن تحيد عن تلك الثوابت أبدًا لدعم ونصرة أشقائنا الفلسطينيين.

وأضاف الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما قامت به مصر تجاه القضية الفلسطينية وتحركاتها الدبلوماسية والإنسانية، تعد مسئولية تاريخية، وقد عكست تصريحات الرئيس السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق، منوهًا ببعد نظر القيادة السياسية عندما حذرت من اتساع رقعة الصراع، وتدهور الوضع الإنساني، بسبب الممارسات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق أشقائنا الفلسطينيين.

ولفت عضو مجلس النواب: إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت حاسمة وقاطعة فيما يخص تقديم المساعدات لأهالي غزة، ففي حين التزمت مصر بفتح معبر رفح وعدم إغلاقه نهائيًا من جانبها، أقدمت من جانب آخر على المشاركة في مبادرة الإنزال الجوي لإيصال المساعدات لأهالي غزة، مشيرًا إلى أن مصر وهي تمد يدها للأشقاء بأطنان المساعدات، أكدت أنها غير كافية، وهي بذلك تحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه المجاعة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة أن يعي ويدرك المجتمع الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، خطورة تحذيرات الرئيس السيسي فيما يخص اجتياح رفح بريًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يهدد المنطقة بأكملها ويعمق من الصراع المحتدم حاليًا.

من جانبه، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة مهمة نحو تعزيز دور العمل الأهلي في بناء الجمهورية الجديدة.

10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلى آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة , الرئيس السيسي

مواد متعلقة

تقرير عبرى: استئناف محادثات هدنة غزة وملف المحتجزين فى قطر غدًا

الأكثر قراءة

عاجل| مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق ستوديو الأهرام؟

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم الإمبابى بعد تصريحات "تبديل دولارات مع سماسرة على حدود السودان مقابل تصدير المعسل"

5 توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن حريق ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة