مدحت الكمار: تصريحات الرئيس بأكاديمية الشرطة تأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية

أكد مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكاديمية الشرطة أكدت على الثوابت المصرية في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وهي ثوابت راسخة التزمت بها مصر على مدار التاريخ، وعزز منها الرئيس السيسي، الذي أكد أن مصر لم ولن تحيد عن تلك الثوابت أبدًا لدعم ونصرة أشقائنا الفلسطينيين.

وأضاف الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما قامت به مصر تجاه القضية الفلسطينية وتحركاتها الدبلوماسية والإنسانية، تعد مسئولية تاريخية، وقد عكست تصريحات الرئيس السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق، منوهًا ببعد نظر القيادة السياسية عندما حذرت من اتساع رقعة الصراع، وتدهور الوضع الإنساني، بسبب الممارسات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق أشقائنا الفلسطينيين.

ولفت عضو مجلس النواب: إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت حاسمة وقاطعة فيما يخص تقديم المساعدات لأهالي غزة، ففي حين التزمت مصر بفتح معبر رفح وعدم إغلاقه نهائيًا من جانبها، أقدمت من جانب آخر على المشاركة في مبادرة الإنزال الجوي لإيصال المساعدات لأهالي غزة، مشيرًا إلى أن مصر وهي تمد يدها للأشقاء بأطنان المساعدات، أكدت أنها غير كافية، وهي بذلك تحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه المجاعة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة أن يعي ويدرك المجتمع الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، خطورة تحذيرات الرئيس السيسي فيما يخص اجتياح رفح بريًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يهدد المنطقة بأكملها ويعمق من الصراع المحتدم حاليًا.

من جانبه، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة مهمة نحو تعزيز دور العمل الأهلي في بناء الجمهورية الجديدة.