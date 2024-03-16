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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

إسقاط جوى للمساعدات
إسقاط جوى للمساعدات بغزة

كثفت القوات الجوية المصرية؛ بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة، طلعاتها من مطار العريش على مدار يومى 15 و16 مارس 2024؛ لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة، وذلك فى إطار تقديم كل أوجة الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة؛ بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق فى ظل الظروف المعيشية الراهنة.

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