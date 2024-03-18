الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر أخبار حالة الطقس اليوم الاثنين 8 رمضان وحتى نهاية الأسبوع الجاري

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك وذلك بدءًا من اليوم الإثنين 18 مارس وحتى الأحد 24 من الشهر ذاته حيث تشير التغيرات الجوية بشكل ملحوظ لحالة تتراوح بين البرودة والأمطار على عدة مناطق خلال تلك الفترة وسنوضح خلال هذا التقرير حالة الطقس في مصر خلال فترة الصيام.

نشاط الرياح وسقوط أمطار.. حالة الطقس حتى الثلاثاء

حالة الطقس اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

آخر أخبار حالة الطقس اليوم الاثنين

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على معظم الأنحاء، مع برودة ليلًا وفي الصباح الباكر وفقًا لتقديرات الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، مصحوبة بالرعد في بعض الأحيان وقد تصل الأمطار إلى حد السيول في بعض مناطق سيناء ومحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى مناطق من جنوب الصعيد.

سقوط الأمطار اليوم 

ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في المساء على مناطق جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، بالإضافة إلى مناطق محددة في القاهرة الكبرى ويُتوقع أن تكون الرياح نشطة على فترات متقطعة، مما يعزز من الإحساس ببرودة الطقس في العديد من المناطق.

قد يهمك:
حالة الطقس غدا الثلاثاء 

وتشهد بعض مناطق الجمهورية المصرية تغيرات جوية تتمثل في هطول أمطار متوسطة على بعض المناطق الساحلية، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما وتشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية هطول أمطار متوسطة، في حين امتدت الأمطار إلى مناطق أخرى من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى خليج السويس ومناطق من سيناء، حيث كانت الأمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة ومتوسطة.
كما سجلت العديد من المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، مما أدى إلى زيادة الإحساس بالبرودة في بعض المناطق.

حالة الطقس حتى يوم الأحد


أما عن حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 20 مارس إلى الأحد 24 مارس، من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد وعلى الرغم من هذا الارتفاع الطفيف، من المتوقع أن تشهد بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة، بالإضافة إلى المناطق القريبة من المسطحات المائية، تشكل شبورة مائية صباحًا.
 يهمك أيضا:

حالة الطقس حالة الطقس اليوم الإثنين الطقس الأرصاد الامطار

مواد متعلقة

نشاط الرياح وسقوط أمطار.. حالة الطقس حتى الثلاثاء

حالة الطقس اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

الأكثر قراءة

عاجل... متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 18-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

1000 فرصة.. شروط وموعد التقديم على وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 18 مارس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد