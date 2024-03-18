آخر أخبار حالة الطقس اليوم الاثنين 8 رمضان وحتى نهاية الأسبوع الجاري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك وذلك بدءًا من اليوم الإثنين 18 مارس وحتى الأحد 24 من الشهر ذاته حيث تشير التغيرات الجوية بشكل ملحوظ لحالة تتراوح بين البرودة والأمطار على عدة مناطق خلال تلك الفترة وسنوضح خلال هذا التقرير حالة الطقس في مصر خلال فترة الصيام.

آخر أخبار حالة الطقس اليوم الاثنين

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على معظم الأنحاء، مع برودة ليلًا وفي الصباح الباكر وفقًا لتقديرات الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، مصحوبة بالرعد في بعض الأحيان وقد تصل الأمطار إلى حد السيول في بعض مناطق سيناء ومحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى مناطق من جنوب الصعيد.

سقوط الأمطار اليوم

ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في المساء على مناطق جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، بالإضافة إلى مناطق محددة في القاهرة الكبرى ويُتوقع أن تكون الرياح نشطة على فترات متقطعة، مما يعزز من الإحساس ببرودة الطقس في العديد من المناطق.

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وتشهد بعض مناطق الجمهورية المصرية تغيرات جوية تتمثل في هطول أمطار متوسطة على بعض المناطق الساحلية، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما وتشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية هطول أمطار متوسطة، في حين امتدت الأمطار إلى مناطق أخرى من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى خليج السويس ومناطق من سيناء، حيث كانت الأمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة ومتوسطة.

كما سجلت العديد من المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، مما أدى إلى زيادة الإحساس بالبرودة في بعض المناطق.

حالة الطقس حتى يوم الأحد



أما عن حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 20 مارس إلى الأحد 24 مارس، من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد وعلى الرغم من هذا الارتفاع الطفيف، من المتوقع أن تشهد بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة، بالإضافة إلى المناطق القريبة من المسطحات المائية، تشكل شبورة مائية صباحًا.

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