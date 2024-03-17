مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة لـ"يحيي الفخراني"

تبدأ أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة باتهام بهجت "يحيى الفخراني" لعمر "خالد شباط" بالسرقة بالتعاون مع أصدقائه واستغلال حبه له وعدم تقديره لحالته المادية.

تسمع منال "وفاء صادق" صوت خناقة بهجت وتتجه لشقتهم وتحاول الدفاع على جميلة "بسنت أبو باشا" ظننا منها أن بهجت يعنفها، يطلب منها بهجت أن تسكت ولكنها تستمر دون توقف ويعلم عمر بالأمر ويسأل عن الموضوع.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

يعرف عمر بعلاقة أخته جميلة ومحمود "يوسف عثمان" ويضربها، يتدخل بهجت وينهره، يصرخ عمر في وجه جده وتشتد الخناقة بينهم ويترك عمر البيت، يذهب عمر لمحمود في بيته ويقوم بضربة ويدافع عنه والدة "علاء زينهم"، ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة.



ينتهي عرفان "صلاح عبد الله" من تصنيع خلطة "شامشون" ويجربه بنفسه، وينادي على زوجته عليه "سماء إبراهيم" ولكنه يفشل.



يقف عمر وحيد على ممشى أهل مصر ويبدو عليه الحزن، تحاول مي "كنزي هلال" صرف نظر فريد "حازم إيهاب" عن عمر ولكنه يتمسك بالعمل معه.

وخلال أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة، يقوم عرفان بغسل الأطباق بدلا من عليه وهو يغني "خلطة وندمان عليها... كان عندي أمل فيها" وتضحك عليه وتذكرة بالليلة الماضية.

يبدأ بهجت الإشراف على السنتر التعليمي بنفسه ويواجهه أول مشكلة، وتبكي فلة "هنادي مهنا" بسبب غياب تيتا "عنبة" وتهون عليها نعناعه "جومانا مراد" وتضمها.

يستضيف أسامة "أحمد أبو رية" عمر في منزلة ويناقش معه عملة مع فريد، يرى عمر على "المدارك ويب" مشاهد لفئات مختلفة من العمر في لحظاتهم الأخيرة معروضة للبيع...

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.