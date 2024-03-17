حالة الطقس اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الأحد تراجع الحرارة على القاهرة والمحافظات، مع توقعات بسقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 17-3-2024 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

توقع بيان هيئة الارصاد الجوية أن يسود الطقس الدافئ نهارًا، بارد في ساعات الليل المتأخرة، فتكون الأجواء مائلة للدفء نهارا على شمال البلاد مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما تكون الأجواء باردة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقع البيان سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وكذلك على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية بتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

تواصل حالة الطقس غير المستقرة على أنحاء الجمهورية غدًا الأحد أيضا، فتتشكل فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة، وتكون متوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح خلال حالة الطقس غدًا الإثنين، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في الإسكندرية

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الدافئ نهارا على الإسكندرية والسواحل الشمالية، بينما تكون حالة الطقس باردة ليلًا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

توقعات درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات الأحد 17 مارس 2024:

القاهرة:

العظمي: بين 22 و24 درجة مئوية.

الصغرى: بين 13 و14 درجة مئوية.

الوجه البحري:

العظمي: بين 22 و24 درجة مئوية.

الصغرى: 12 و14 درجة مئوية.

الوجه القبلي:

العظمي 23 و25 درجة مئوية.

الصغرى: بين 14 و15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية:

العظمي بين 21 و23 درجة مئوية.

الصغرى: بين 12 و13 درجة مئوية.

جنوب سيناء:

العظمي: بين 24 و26 درجة مئوية.

الصغري: بين 15 و16 درجة مئوية.