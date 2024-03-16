السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس غدا الأحد وخلال الأيام المقبلة "أمطار في أماكن متفرقة"

الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد 17 مارس الجاري حيث يسود طقس مائل للدفء في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد ومن المتوقع أن تكون ساعات الليل والصباح الباكر باردة على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الأحد

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأحد من هطول الأمطار حيث من المتوقع تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، مع احتمالية لتكون العواصف الرعدية أحيانًا في مناطق شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومناطق محددة من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما من المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مع احتمالية للهطول على فترات متقطعة في مدن القناة وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بنشاط الرياح، من المتوقع أن تكون نشطة على مناطق محددة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مما قد يؤدي إلى اثارة الرمال والأتربة في مناطق محددة من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم 6 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

آخر أخبار حالة الطقس اليوم السبت 16-3-2024 أول أيام شهر رمضان في مصر

 

 

"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية (فيديو)


أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة 

ومن المتوقع أن تشهد بعض مناطق مصر هطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، يوم الإثنين الموافق 18 مارس الجاري حيث تتركز هذه الأمطار على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مدن القناة ووسط وجنوب الصعيد. 
كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

أما في يوم الثلاثاء المقبل فمن المتوقع استمرار تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى مدن القناة وخليج السويس وسيناء، وذلك على فترات متقطعة.
ومن خلال تلك التوقعات يجب الإهتمام بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واتباع توجيهات السلامة المرورية في ظل تقلبات الطقس المتوقعة.

txt

"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية (فيديو)

txt

"الأرصاد": انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة اليوم الخميس


درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

  • القاهرة العظمى 24 والصغرى 13
  • بنها العظمى 24  والصغرى 13
  • إسكندرية العظمى 21 الصغرى 12
  • العلمين العظمى 20 الصغرى 11
  • مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 10.
حالة الطقس حالة الطقس غدا الأحد الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار

مواد متعلقة

سقوط أمطار خفيفة على مرسى مطروح

حالة الطقس اليوم 6 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

وزير الشباب يكشف الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. وحقيقة علاجه بالخارج

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة