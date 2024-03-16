حالة الطقس غدا الأحد وخلال الأيام المقبلة "أمطار في أماكن متفرقة"

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد 17 مارس الجاري حيث يسود طقس مائل للدفء في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد ومن المتوقع أن تكون ساعات الليل والصباح الباكر باردة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأحد

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأحد من هطول الأمطار حيث من المتوقع تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، مع احتمالية لتكون العواصف الرعدية أحيانًا في مناطق شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومناطق محددة من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما من المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مع احتمالية للهطول على فترات متقطعة في مدن القناة وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بنشاط الرياح، من المتوقع أن تكون نشطة على مناطق محددة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مما قد يؤدي إلى اثارة الرمال والأتربة في مناطق محددة من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.



أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

ومن المتوقع أن تشهد بعض مناطق مصر هطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، يوم الإثنين الموافق 18 مارس الجاري حيث تتركز هذه الأمطار على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مدن القناة ووسط وجنوب الصعيد.

كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

أما في يوم الثلاثاء المقبل فمن المتوقع استمرار تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى مدن القناة وخليج السويس وسيناء، وذلك على فترات متقطعة.

ومن خلال تلك التوقعات يجب الإهتمام بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واتباع توجيهات السلامة المرورية في ظل تقلبات الطقس المتوقعة.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد