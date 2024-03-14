الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأرصاد": انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة اليوم الخميس

انخفاض درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16.

هيئة الأرصاد الجوية وتدريجى درجات الحرارة طقس دافئ نهارا القاهرة الكبرى الوجه البحري شمال الصعيد

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