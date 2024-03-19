الثلاثاء 19 مارس 2024
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منوعات

عدد ركعات صلاة التراويح في رمضان 2024 وموعد أدائها

صلاة التراويح
صلاة التراويح

تكثر خلال شهر رمضان  الكريم الأسئلة الدينية خلال شهر رمضان الفضيل  2024  المتعلقة  حول عدد ركعات صلاة التراويح وغيرها  من العبادات والطاعات، ويفضل أن تؤخذ الفتاوى من المؤسسات الدينية الرسمية حتى لا يقع المرء ضحية لفتوى متطرفة  ويحرص المسلمون على مراعاة كل ما يتعلق بصيام شهر رمضان الكريم، وذلك لنيل الثواب العظيم.

عدد ركعات صلاة التراويح في رمضان 2024 وموعد أدائها

يفضل في صلاة التراويح أن تُصلّى إحدى عشرة ركعة مثل النبيّ فقد ورد عنه أنّه كان لا يزيد في رمضان عن ذلك، ووصفت السيّدة عائشة صلاة النبيّ في رمضان فقالت: ما كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. 

كيفية أداء صلاة التراويح 11 ركعة؟

يمكن صلاة التراويح 8 ركعات على هيئة ركعتين ركعتين، ثم ركعتي الشفع وكعة الوتر.

ويرى الحنابلة أنّ أفضل أوقاتها أوّل الليل اتِّباعًا لفعل الناس في عهد عمر، وهي تصحّ قبل الوتر، وبعده دون كراهة.

إلّا أنّ الأفضل أن تكون قبله باتّفاق الجمهور، وخالف المالكية في ذلك فقالوا بأنّها تُصلّى قبل الوتر، وبعد العشاء، ويُكرَه تأخيرها عن الوتر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا). وإن خرج وقتها فإنّها لا تُقضى على قول الجمهور، في حين يرى الشافعية جواز قضائها.

قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه بعض الأحاديث التي تتحدث عن صلاة التراويح، منها:

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلةٍ في المسجد، فصلى بصلاته ناسٌ، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان".   

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موعد آذان المغرب فى اليوم التاسع من رمضان 2024

موعد أول صلاة التراويح في التاريخ الاسلامي؟

كانت أول صلاة تراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة في آخر عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.

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