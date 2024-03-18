إمام مسجد عمرو بن العاص يُنظم مسابقة دينية يومية بعد صلاة التراويح

حرص الدكتور يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، على إلقاء محاضرة لجموع المصلين في منتصف صلاة تراويح الثامن من رمضان المبارك، عن أهمية تعليم وتحفيظ والقرآن الكريم للأبناء الصغار، وضرورة معايشة النصوص القرآنية عند قراءة القرآن الكريم.

وأعلن "عزام"، خلال المحاضرة، عن إقامة مسابقة دينية تثقيفية، تنظم يوميًا بمنتصف صلاة التراويح، بمناسبة شهر رمضان الكريم، لغرس حب القرآن الكريم في جموع المصلين، وكان سؤال الليلة ما هي السورة القرآنية التي تنتهي جميع آياتها بحرف الراء؟

وتفاعل معه جموع المصلين في أجواء مليئة بالبهجة والفرح إلى أن أجاب السؤال أحد الحاضرين “سورة العصر”، ووعده الإمام بهدية عبارة عن مجموعة كتب دينية قيمة، يُسلمها له بعد تراويح يوم غدٍ التاسع من رمضان.

وأكد "عزام" وجود كُتاب يومي لتحفيظ القرآن الكريم، يُقام بمسجد عمرو بن العاص يوميًا، عقب صلاة الظهر مباشرة، برعاية وزارة الأوقاف، وقائم عليه نخبة من حفظة القرآن من أئمة وزارة الأوقاف، لتعليم الأطفال حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

خشوع المصلين أثناء أداء صلاة التراويح

وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، دون إخلال بالنظام أو إضرار لأحد، لحماية منشآت المسجد من أعمال التخريب، وتأمين المصلين الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح في ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه.

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