الأزهر للفتوى: رمضان فرصة عظيمة للرحمة والمغفرة والعتق من النار

قال الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر رمضان فرصة عظيمة للرحمة والمغفرة والعتق من النار، موضحًا أن الثلث الثاني من رمضان هو “الثلث الرحيم”، وبالتالي يجب اغتنام هذه الفرصة الثمينة وإدراكها بكل اجتهاد.

وأضاف, خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، عن فضل الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، أن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، يعني لو أنا صليت التراويح وفضلت قاعد لحد ما الإمام يخلص، اتحسبلي قيام ليلة كاملة».

وأشار إلى أن محافظة المرء على السنن الراتبة التابعة للصلوات المفروضة، وهى: أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، يبنى الله له بيتًا في الجنة، وفقًا لحديث الرسول «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة.